ميدو: هذا سبب رحيلي عن الوحدة والمقارنة بين الدوري في مصر والسعودية ظالمة

ميدو يتحدث عن فترته في صفوف الوحدة السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة، سبب رحيله عن فريقه في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه من الظلم مقارنة الدوري المصري بنظيره السعودي.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة: "المقارنة بين الدوري المصري والسعودي ظالمة، السعودية يوجد بها استثمارات أكبر من مصر بـ 50 ضعف".

وواصل: "الفروق بين اللاعب المصري والسعودي بسيطة، ولكن اللاعبين الأجانب في السعودية يحصلون على رواتب عالية، مثلاً راتب مهاجم الوحدة 5 مليون دولار سنوياً وهذا أشبه بميزانية بعض الأندية في مصر".

بعد هدف صلاح 😍



والله ورجعت أيامك يا دنجوان 😂 pic.twitter.com/MENPNyIhtt — جول مصر (@goaleg) April 5, 2019

وتطرق المدير الفني للوحدة، إلى الحديث عن سبب رحيله عن الفريق حيث قال: " أصحاب العقول المريضة سبب في فهم تصريحاتي حول عبدالاله العمري بطريقة خاطئة وكان يجب أن ادافع عن لاعبي".

وتابع: " أنا أول من طالبت بعدم مشاركة اللاعبين المعارين أمام أنديتهم، فكرة الإعارة هامة للغاية ولكن مشاركة اللاعب أمام فريقه تضع ضغط كبير على اللاعب، على سبيل المثال يوسف أوباما لاعب الزمالك الإعارة أنقذته وجعلته يقدم مرة قدم رائعة".