ميدو: ننتظر حسم صفقة محمد إبراهيم.. وشيكابالا لن ينضم للمقاصة

ميدو يستعد لقيادة المقاصة في الموسم المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن إمكانية انضمام محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد إبراهيم لاعبا الزمالك لفريقه.

وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة حول اقتراب الثنائي إلى الفريق الفيومي، بعد تولي ميدو تدريب المقاصة منذ فترة قصيرة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "حصلنا على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم، ولكن لم يوقع اللاعب العقد حتى الآن والمفاوضات جارية".

وتابع المدير الفني للمقاصة: "أرغب في ضم شيكابالا أيضًا ولكن إدارة الزمالك تمسكت وقررت ضمه للقائمة في الموسم الجديد".

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وأضاف ميدو: "نستعد جيدًا لمواجهة الزمالك في كأس مصر يوم 1 سبتمبر، وسنخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للقاء".

ويواجه المقاصة نظيره الزمالك في دور ربع النهائي، بكأس مصر، يوم 1 سبتمبر المقبل، في بطولة جديدة يتنافس فيها الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب.