ميدو: مانشستر يونايتد قادر على الفوز أمام سيتي

ميدو يتحدث عن ديربي مانشستر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة السعودي ونجم منتخب مصر السابق، عن ديربي مانشستر الذي سيقام غدًا الأربعاء ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلعب مباراة الديربي دورًا هامًا في تحديد مصير لقب البريميرليج الموسم الحالي، حيث هناك فارق نقطة لصالح مانشستر سيتي عن ليفربول، إذا فاز السيتزنز على جاره يونايتد.

وقال ميدو في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: "أزمة مانشستر يونايتد هي أن هناك ضغوط كبيرة على سولشار المدير الفني بعد تجديده للعقد".

وأضاف: "على سولشار عمل 3 أو 4 صفقات فقط، والحفاظ على أبرز اللاعبين، ويجب عليهم أن يدركوا جيدًا أنهم يلعبون لفريق بحجم مانشستر يونايتد".

وتابع ميدو وأعرب عن ثقته في لاعبي مانشستر يونايتد في الاستفاقة أمام سيتي، وإحراج المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأنهم قادرين على تحقيق الفوز على سيتي.

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وفي حال فوز مانشستر يونايتد سيرتفع رصيده إلى 89 نقطة في المركز الأول، وسيكون ليفربول في المركز الثاني بـ88 نقطة قبل جولات قليلة من نهاية الدوري.