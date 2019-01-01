ميدو: صلاح بديل "بيل" وماني الأفضل في إفريقيا والغيرة بينهما طبيعية

ميدو يوضح حقيقة الغيرة بين صلاح وماني في ليفربول

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة السعودي ووادي دجلة والزمالك، عن طبيعة العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول الإنجليزي.

وكان ميدو قد رحل عن تدريب الوحدة بعد تقديم مباريات أكثر من رائعة، خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين وجعل لهم شكل رائع داخل الملعب.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الدقيقة 90: "الغيرة طبيعية بين صلاح وماني ولكنها لا تضر ليفربول، لكن كل لاعب يحب أن يكون في حال أفضل ولكنهم يساعدون بعضهما في الملعب".

وأضاف: "ماني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا الموسم الحالي، يقدم موسم رائع مع ليفربول وهو قوي ومهاري ويمتلك سرعة هائلة".

وتابع ميدو: "إذا كنت مدربًا لريال مدريد بدلًا من زيدان، كنت قمت ببيع الويلزي جاريث بيل، وضممت محمد صلاح، فهو لاعب يساري مهاري رائع وهو ما يحتاجه الفريق".

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صلاح سجل هدفًا رائعًا في لقاء فريقه أمس أمام ساوثامبتون، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدر الفريق الدروي الإنجليزي مؤقتًا.