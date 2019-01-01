ميدو: جنش حارس مصر الأول.. وأرفض منصب الرجل الثاني في الزمالك

تصريحات نارية من ميدو حول الزمالك وحارس مصر الأول

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك هو الأفضل في الدوري المصري.

ويقدم جنش مستوى أكثر من رائع مع الزمالك في الموسم الحالي، ويساهم في تصدر فريقه للدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الدقيقة 90: "جنش يستحق لقب حارس مصر الأول، ولكن الشناوي سيحرس مرمى المنتخب في أمم إفريقيا بسبب قناعات أحمد ناجي به".

وأضاف: "أرفض أن أكون في منصب الرجل الثاني في الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولكن جروس أفضل مدرب في الدوري المصري بالموسم الحالي".

وتابع ميدو: "الزمالك يقدم مستوى مميز في الدوري المصري بالموسم الحالي، وقادر على إنهاء البطولة متصدرًا".

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 58 نقطة، ويأتي الأهلي ثانيًا برصيد 56 نقطة.