ميدو: جروس أنهى اتفاق مع فريق سعودي.. وهذا موقفي من تدريب الزمالك

جروس يقترب من الرحيل عن الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد حسام ميدو، مدرب الوحدة السعودي السابق، عن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ومستقبله مع الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، الأحد الماضي، بعد لجوءهم لركلات الترجيح.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يمتلك مدربًا كبيرًا، ولكن اعتماده على عدد معين من اللاعبين نقطة سلبية به مما يعرض اللاعبين لإصابات بسبب ضغط المباريات".

وأضاف: "الزمالك سيكون في موقف صعب للغاية في حالة رحيل جروس بنهاية الشهر الجاري، وكان يجب العقد لنهاية الموسم مهما كان توقيته".

وتابع ميدو: "لو تلقيت عرضًا لتدريب الزمالك سأوافق على الفوز، ولكن أرفض العمل في ظل وجود مرتضى منصور، وجروس أتم اتفاقه مع نادي سعودي".

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ويستعد الزمالك لخوض 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق الشهر المقبل.