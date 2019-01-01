ميدو: تصريحي عن الإنجليز تم فهمه بشكل خاطئ والعمري الأفضل أمام النصر

الوحدة خسر أمام العالمي وتصريحات ميدو أثار جدلًا واسعًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للوحدة السعودي، أنه لم يقصد التشكيك في عبد الإله العمري؛ لاعب الفريق، خلال مواجهة النصر، موضحًا أنه كان الأفضل من بين زملائه.

أثير حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما طالب ميدو بضرورة تطبيق قانون يمنع اللاعبين المعارين من المشاركة أمام فرقهم، حفاظًا عليهم من الضغوطات أسوة بالقانون الذي تم تطبيقه في إنجلترا منذ عام 1997.

وقال مدرب الوحدة، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "للأسف تم استقطاع جزء من حديثي عن العمري، كنت أتحدث بشكل عام وليس عن عبد الإله العمري، هو واحد من أرجل لاعبي الوحدة، ومخلص ويؤدي بشكل جيد من بداية الموسم خاصة في الفترة الأخير".

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وأضاف: "عندما تم سؤالي بالمؤتمر الصحفي عن مستواه أمام الهلال، قلت أنه قدم مباراة جيدة مقارنة بزملائه بالملعب، وقلت أن الإنجليز طبقوا قانون منذ 1997 لحماية لاعبيهم، وهو كلام أنادي به في مصر منذ ثلاث سنوات، علينا حماية اللاعبين المعارين من الضغوط عندما يواجهون أنديتهم الأصلية".

ميدو اختتم: "ليس لدينا أي شك في العمري، هو لاعب مخلص وقدم مباراة جيدة أمام النصر، وأتمنى أن تكون الصورة وضحت للجميع، وأؤكد أنه من أكثر اللاعبين إخلاصًا الذين دربتهم بحياتي".

يذكر أن العمري معار من النصر إلى الوحدة في بداية الموسم الجاري، وحتى الصيف المقبل.

وحقق العالمي الفوز أمام كتيبة ميدو برباعية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 55 في الوصافة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.