ميدو يسلم تقريرًا فنيًا بعد قيادة الوحدة للفوز على أهلي جدة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

سلم أحمد حسام ميدو، المدير الفني المؤقت للوحدة السعودي، تقريرًا فنيًا لحاتم الخيمي رئيس النادي، وضح فيه جميع احتياجات الفريق.

وحقق الوحدة فوزًا قاتلًا على أهلي جدة، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر ميدو المملكة العربية السعودية، متجهًا إلى القاهرة لقضاء عطلة مع أسرته خلال الأيام المقبلة، قبل العودة ومباشرة عمله. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وقال ميدو في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "راض تمامًا عن ما قدمته مع الوحدة في المباراتين أمام الفيصلي والأهلي".

وأضاف: "سأرتاح قليلًا على أن أعود إلى السعودية نهاية الشهر المقبل، للعمل كمستشار فني، عملي الأساسي، وقدمت تقريرًا فنيًا يتضمن بعض الاحتياجات خاصة للوصول إلى دوري أبطال آسيا".

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ويحتل الوحدة المركز السادس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 24 نقطة بعد مرور 15 مباراة.