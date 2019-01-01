ميدو: السعيد لم ينضم لمنتخب مصر بسبب جماهير الأهلي.. وعبدالله جمعة يستحق التواجد

السعيد بعيد عن المنتخب في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة ووادي دجلة والزمالك، عن قيمة عبدالله السعيد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وابتعد عبدالله السعيد عن صفوف منتخب مصر في الفترة الأخيرة بعد مجييء المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد للفراعنة حيث طالبت الجماهير تواجده.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الدقيقة 90: "جهاز المنتخب عامل حساب لجماهير الأهلي في مسألة ضم عبدالله السعيد في المعسكرات المقبلة".

وأضاف: "جهاز المنتخب المصري إذا ضم عبدالله السعيد خلال الفترة المقبلة، سيلقى هجومًا من قطاع كبير من جماهير الأهلي"، مشيرًا إلى رحيله عن الأحمر.

وتابع ميدو خلال تصريحاته التلفزيونية: "عبدالله السعيد يجب أن يكون في تشكيل المنتخب خلال المرحلة المقبلة، بجانب عبدالله جمعة، سيفرق وجودهم للغاية مع الفراعنة".

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ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضه ووسط جماهيره، منتصف العام الجاري، ويتمنى أن يعود للتتويج بالبطولة.