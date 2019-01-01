ميدو: الحل المثالي لبيل هو العودة لتوتنهام

أوضاع بيل ساءت في مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام السابق، برأيه في أزمة جاريث بيل مع ريال مدريد ونصح اللاعب بالعودة مجدداً لصفوف سبيرز لاستعادة مستواه.

وفقد بيل مكانه أساسياً في الفريق والملكي وأصبح غير مرغوباً فيه بمدريد بحسب التقارير الصحفية في الأسابيع الماضية.

ميدو قال مع "توك سبورت": "أتمنى أن لا يكون فقد اهتمامه باللعب، عرفته كشخص محترف، أعطى كل شيء لتوتنهام وريال مدريد ويستحق الاحترام".

وأكمل: "أتمنى رؤيته مجدداً في توتنهام، أتذكر يومه الأول هناك، كنت حاضراً عندما كان يرى النادي للمرة الأولى برفقة والديه، برأيي إذا عاد سيستعيد شغفه".

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(📸: @premierleague)pic.twitter.com/UbUYo05fK1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

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وواصل ميدو: "برأيي هو من اللاعبين الذين يحتاجون للشعور بالحب، والجميع في توتنهام يحبه، هو يملك الأموال وليس بحاجة للمزيد، لذا أنصحه بالعودة لتوتنهام ولعب 3-4 أعوام هناك".

وختم: "سيشعر بحب الناس هناك وسيكون أحد أفضل لاعبي البريميرليج إذا عاد مجدداً".

ولعب ميدو مع توتنهام بين 2005 و2007، قبل التنقل بين عدة أندية إنجليزية.