ميدو: الاتحاد رفض مرشح "مورينيو" واختار مدربًا آخر

الفريق يحظى بانطلاقة ممتازة في الدوري هذا الموسم

كشف النجم السابق أحمد حسام ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" عن رفض نادي الاتحاد المصري التعاقد مع مدرب رشحه له البرتغالي جوزيه مورينيو والتوقيع مع الصربي زوران مانويلوفيتش.

الاتحاد يحظى ببداية رائعة للدوري المصري هذا الموسم، إذ حقق تحت قيادة مانويلوفيتش العلامة الكاملة من مبارياته الثلاثة أمام أسوان والداخلية وطلائع الجيش ليتصدر جدول الترتيب بـ9 نقاط.

ميدو كشف خلال حديثه مع محمد أحمد عضو مجلس إدارة النادي السكندري عن كواليس التعاقد مع المدرب والإعداد للموسم الجديد، بقوله "أعلم أن جوزيه مورينيو أرسل مقطع فيديو إلى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد يحمل تزكية من جانبه لأحد المدربين البرتغاليين، وقد شاهدت الفيديو بنفسي".

أضاف "نحن نتحدث عن مورينيو هنا ونعلم تمامًا أنه لن يُرشح مدرب إلا ويعلم جيدًا مدى قدراته الفنية، رغم ذلك فالرئيس مصيلحي اختار التوقيع مع المدرب الصربي".

وقد أكد محمد أحمد ذلك الحديث موضحًا أن المدرب المرشح من جانب المدير الفني الحالي لروما كان أحد مساعديه السابقين، مشيرًا إلى أن اختيارهم ذهب في النهاية إلى مانويلوفيتش لقوة سيرته الذاتية وخبرته الواسعة بكرة القدم العربية والإفريقية من خلال عمله لسنوات طويلة في القارة السمراء.