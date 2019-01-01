ميدو: أوباما يستحق التواجد في منتخب مصر وعواد لن يرحل لبيراميدز

ميدو يقود الوحدة لمستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، والمدير الفني للوحدة السعودي، على أحقية انضمام يوسف إبراهيم أوباما، لاعب نادي الزمالك لمنتخب مصر في أمم إفريقيا.

وقدم يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك، مستويات مميزة خلال مباريات الموسم الحالي، تجعله يستحق التواجد أساسيًا مع المنتخب المصري.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: "الزمالك أمام مباراة صعبة في مواجهة مصر للمقاصة، ولكنه قادر على الفوز بتواجد كريستيان جروس المدير الفني وعودة يوسف أوباما".

وأضاف: "أوباما تطور بشكل كبير في هذا الموسم، وتم علاج المشاكل الذي كان يعاني منها، وهو ما جعله يستحق وضرورة التواجد في منتخب مصر".

وتابع ميدو: "محمد عواد لن يرحل إلى بيراميدز مثلما يتردد في الفترة الأخيرة، والنادي الإسماعيلي يمتلك عقده، وهو من العناصر المميزة في الفترة الأخيرة".

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ويعد عواد من أفضل الحراس المصريين في الوقت الحالي، وأشارت بعض التقارير أنه يستحق مركز حراسة المرمى الأساسي في كأس الأمم المقبلة.