ميدو: أعشق نوعية حسين الشحات وسعيد بانضمامه للأهلي

صاحب الـ26 عامًا عاد للدوري المصري بعد رحلة احترافية في العين استمرت موسم واحد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للوحدة السعودي، بحسين الشحات؛ المنضم حديثًا للأهلي المصري، واصفًا إياه بالمثابر.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الأحد، تعاقده رسميًا مع صاحب الـ26 عامًا قادمًا من العين الإماراتي، لمدة أربعة مواسم ونصف.

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ميدو كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زمالكاوي ولكنني سعيد جدًا بعقلية الشحات، ولد مثابر مجتهد بدأ تحت الصفر، ووصل لإحراز هدف في كأس العالم للأندية والمشاركة في النهائي".

وأضاف: "سعيد بأنه اتبع قلبه حتى لو خسر بعض الأموال للعب في النادي الذي يشجعه منذ الصغر حتى لو كان ليس من أبناء النادي، أعشق هؤلاء اللاعبين حتى لو اختاروا الأهلي".

زمالكاوي ولكني سعيد جدا بعقلية الشحات ولد مصابر مجتهد بدأ تحت الصفر ووصل لإحراز هدف في كاس العالم للأندية والمشاركة في النهائي سعيد بانه اتبع قلبه حتى لو خسر بعض الأموال للعب في النادي الذي يشجعه منذ الصغر حتى لو كان ليس من ابناء النادي اعشق هؤلاء اللاعبين حتى لو اختاروا الاهلي — Mido (@midoahm) ٧ يناير ٢٠١٩

انضمام الشحات لصفوف الشياطين الحمر جاء بعد رحلة احتراف استمرت لمدة موسم واحد فقط في الزعيم الإماراتي، الذي انضم له في يناير 2018، لكنه نجح معه في الوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2018 وحصد الميدالية الفضية، بجانب لقب الدوري موسم 2017-2018.

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يذكر أن الشحات هو سادس صفقات الأهلي الشتوية بعد ضم محمد محمود، محمود وحيد، رمضان صبحي، الإيفواري جيرالدو، والفلسطيني محمود السلمي.