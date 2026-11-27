مشاركة تابع GOAL على جوجل

بعد الكثير من الجدل.. كشف ميجيل أنخيل تينا، المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني، عن موقفه النهائي من عرض عملاق جدة الأهلي.

إعلان

تينا اعترف في وقت سابق، بتلقيه عرضًا من الأهلي؛ تاركًا الباب مفتوحًا أمام كافة الاحتمالات، خاصة في ظل ارتباطه بعقد سارٍ مع فياريال.

ومن ثم، تحدثت صحيفة "عكاظ" عن شرطين من تينا، من أجل قبول عرض الأهلي؛ وهما التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، والتعاقد مع المدير الفني الإسباني مارسيلينو.

الحلقة الأخيرة من جدل تينا

ومساء اليوم الجمعة؛ خرج تينا بتصريحات رسمية عبر موقع "winwin"، أعلن خلالها رفضه عرض الأهلي رسميًا.

وأكد المدير الرياضي الإسباني أنه أبلغ إدارة فياريال؛ باستمراره مع النادي بشكل طبيعي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي على الأقل.

إعلان إعلان

واعتبر ميجيل أنخيل تينا أن البقاء مع النادي الإسباني، وعدم الانتقال إلى قلعة الراقي؛ هو القرار الأفضل لعائلته، وبالنسبة له أيضًا على المستوى المهني.

مواضيع ذات صلة

ووجه تينا رسالة إلى الأهلي وجماهيره؛ قائلًا: "أتمنى الكثير من النجاح، وأفضل القرارات لهذا النادي الكبير، ولجماهيره المميزة والرائعة".

ويبحث الأهلي عن مدير رياضي جديد؛ وذلك في أعقاب "إقالة" البرتغالي روي بيدرو باراز من منصبه، ثم استقالة أسامة هوساوي بعدها مباشرة.

إعلان

نعم.. هوساوي تولى منصب المدير الرياضي لأيام قليلة، بعد "إقالة" روي بيدرو؛ ولكنه استقال اعتراضًا على سياسات مسؤولي النادي الجدّاوي، في عدد من الملفات المهمة.