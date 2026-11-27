بعد الكثير من الجدل.. كشف ميجيل أنخيل تينا، المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني، عن موقفه النهائي من عرض عملاق جدة الأهلي.
تينا اعترف في وقت سابق، بتلقيه عرضًا من الأهلي؛ تاركًا الباب مفتوحًا أمام كافة الاحتمالات، خاصة في ظل ارتباطه بعقد سارٍ مع فياريال.
ومن ثم، تحدثت صحيفة "عكاظ" عن شرطين من تينا، من أجل قبول عرض الأهلي؛ وهما التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، والتعاقد مع المدير الفني الإسباني مارسيلينو.
الحلقة الأخيرة من جدل تينا
ومساء اليوم الجمعة؛ خرج تينا بتصريحات رسمية عبر موقع "winwin"، أعلن خلالها رفضه عرض الأهلي رسميًا.
وأكد المدير الرياضي الإسباني أنه أبلغ إدارة فياريال؛ باستمراره مع النادي بشكل طبيعي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي على الأقل.
واعتبر ميجيل أنخيل تينا أن البقاء مع النادي الإسباني، وعدم الانتقال إلى قلعة الراقي؛ هو القرار الأفضل لعائلته، وبالنسبة له أيضًا على المستوى المهني.
ووجه تينا رسالة إلى الأهلي وجماهيره؛ قائلًا: "أتمنى الكثير من النجاح، وأفضل القرارات لهذا النادي الكبير، ولجماهيره المميزة والرائعة".
ويبحث الأهلي عن مدير رياضي جديد؛ وذلك في أعقاب "إقالة" البرتغالي روي بيدرو باراز من منصبه، ثم استقالة أسامة هوساوي بعدها مباشرة.
نعم.. هوساوي تولى منصب المدير الرياضي لأيام قليلة، بعد "إقالة" روي بيدرو؛ ولكنه استقال اعتراضًا على سياسات مسؤولي النادي الجدّاوي، في عدد من الملفات المهمة.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".