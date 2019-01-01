ميتشو: اتفاقي مع الزمالك؟ هذا هراء.. مرتضى منصور كان يتوسل لي

صدمة جديدة لجماهير الزمالك؟

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، عن حقيقة توليه تدريب الزمالك بشكل رسمي بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أمس خلال تصريحات تلفزيونية عن أن ميتشو هو المدير الفني الجديد للزمالك خلفًا لطارق يحيى.

وقال ميتشو في تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، إن ما تردد حول توليه تدريب الزمالك خلال الساعات الأخيرة مجرد هراء.

وأضاف: "أنا في الوقت الحالي في اسطنبول في طريقي إلى صربيا لرؤية والدتي المصابة بالسرطان، كيف أن مرتضى منصور يقوم بفعل هذه الأشياء".

وتابع ميتشو: "مرتضى منصور كان يتوسل لي من أجل تدريب الزمالك، ربما أدربه ولكن الأهم لم أوقع على أي عقود ولم أوافق على أي بنود حتى الآن".

وأردف المدرب الصربي: "سأنظر في مستقبلي بعد رؤية والدتي والإطمئنان عليها، سواء سأعود إلى إفريقيا أم لا، وإذا كان الزمالك يريدني على رئيسة أن يدفع الملايين".

وكانت تقارير أشارت مؤخرًا حول مجيء المدرب إلى مصر غدًا الأحد من أجل التعاقد بشكل رسمي مع الزمالك بعد الاتفاق على البنود وهو ما نفاه ميتشو.