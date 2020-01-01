ميتريتسا: وجدت صعوبة في بدايتي مع الأهلي والجماهير تمنحني الثقة

ميتريتسا يتحدث عن الصعوبة التي لاقاها مع الأهلي، وتجربته في مدينة جدة.

أكد الروماني ألكساندرو ميتريتسا، جناح فريق النادي الأهلي، على أنه وجد صعوبة في انطلاقته مع فريقه، بعد الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متحدثًا عن الدوري السعودي ومدينة جدة.

ميتريتسا انضم لصفوف النادي الأهلي، على سبيل الإعارة قادمًا من فريق نيويورك سيتي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الماضية، حيث تنتهي الإعارة في يناير 2022.

اللاعب الروماني قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "وجدت في المملكة العربية السعودية، أن كرة القدم متطورة والمسابقات قوية واللاعبون على أعلى مستوى، وأنا سعيد لتواجدي هنا، وأتمنى أن أصل لأفضل مستوى لي خلال الفترة القادمة".

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ألكساندرو تابع: "وجدت صعوبة في بدايتي مع الأهلي، لأسباب عديدة أبرزها الطقس، ولكني تمكنت من التأقلم بشكل تدريجي، ولم ألعب حتى الآن سوى 6 مباريات فقط، ومن الصعب أن أقدم كل ما لدي خلال هذه الفترة، خاصة أنني جئت لفريق جديد، وعليّ التعرف على طريقة لعبهم".

لاعب الأهلي تحدث عن الحياة في جدة، حيث قال: "تجربتي هنا في جدة جيدة بالنسبة لي، وتشبه تجربتي في أمريكا، والاختلاف يكمن في نمط الحياة وكرة القدم مختلفة أيضًا".

وواصل: "أحاول قد المستطاع أن أتأقلم مع الفريق والحياة الجديدة، ومدينة جدة جميلة وتناسبني كثيرًا، وجماهير الأهلي دائمًا ما تبعث لي رسائل دعم عبر حسابي على إنستجرام، وأقول لهم أنه أمر رائع وجودي هنا، وأشعر بتقدم في حياتي وألاقي منهم دعم كبير يضاهي الذي أحصل عليه في رومانيا".

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واختتم ميترتسا تصريحاته قائلًا: "جماهير الأهلي تتعامل معي بلطف كبير، وهذا الأمر يمنحني الثقة، ويجعلني أعمل ما بوسعي من أجل البقاء هنا لفترة طويلة".

ولعب ميتريتسا مع الأهلي 6 مباريات منذ قدومه، حيث استطاع أن يسجل هدفين، ويصنع 3 أهداف.