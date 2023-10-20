ميتروفيتش لا ينسى! .. مهاجم الهلال يثأر من حارس الخليج بطريقته الخاصة

سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الأول في مرمى الخليج خلال مباراة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي الجارية حاليًا بين الطرفين وقد اقترب شوطها الأول من النهاية.
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المهاجم الصربي يُقدم موسمًا مبهرًا مع الزعيم منذ انضم إليه بداية الموسم الجاري، وقد طالب بالحصول على ركلة جزاء خلال الشوط الأول من لقاء الخليج بعد احتكاكه مع حارس مرمى الخليج، مروان الحيدري، لكن الحكم رفض طلبه.
اللقطة شهدت احتكاكًا بين اللاعبين كاد أن يتطور إلى صراع بالأيدي لولا تدخل زملائهما، وقد بدا أن الحيدري خرج منتصرًا بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء ضده.
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لم تمر سوى عدة دقائق ونجح ميتروفيتش في إرسال الكرة إلى مرمى الحيدري ليثأر منه بطريقته الخاصة، فاللاعب لم ينس ثأره أبدًا وأشار لحارس مرمى الخليج خلال احتفله بالهدف محاولًا استفزازه.
يُشار إلى أن فوز الهلال أو تعادله سيمنحه صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي متفوقًا على التعاون.