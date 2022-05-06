ميتروفيتش: رونالدو نكث بوعده لي بعد أن سجلت في البرتغال!

كشف النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش لاعب وست هام عن موقف طريف وقع بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد.

جاء هذا في حوار أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" معه، وسألوه عن القميص الذي يرغب في الحصول عليه لكنه لم يقتنيه عليه بعد.

ورد ميتروفيتش: "قميص كريستيانو رونالدو، أتمنى الحصول عليه لو استمر في إنجلترا مع مانشستر يونايتد، هو مدين لي بأحد قمصانه".

وأضاف: "في المباراة الأخيرة مع صربيا وضد البرتغال كان هناك اتفاقًا بيننا على تبادل القمصان بعد المباراة، لكن ذلك لم يحدث أبدًا".

وأردف: "سجل هدف الفوز لصربيا في الدقيقة الأخيرة وصعدنا بشكل مباشر لكأس العالم، وعندما كنا نغادر الملعب كان غاضبًا للغاية".

وكان منتخب صربيا قد فاز على البرتغال في نوفمبر الماضي بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بعد أن كان أصحاب الأرض قد تقدموا بهدف لريناتو سانشو في الدقيقة الأولى، وسجل ميتروفيتش هدف الفوز في آخر لحظة.

ميتروفيتش كان قد احتفل بطريقة اعتبرها البعض ساخرة بذلك الانتصار، حيث رفع زجاجة مياه غازية بعد أسابيع من رفض كريستيانو في أحد المؤتمرات لها.

جدير بالذكر أن البرتغال لحقت بصربيا إلى كأس العالم لاحقًا عن طريق الملحق عقب التفوق في المباراة النهائية على مقدونيا التي أخرجت إيطاليا من نصف النهائي.