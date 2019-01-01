مياتوفيتش: بوجبا ومبابي مثاليان لريال مدريد ولكن يصعب شراؤهما

مياتوفيتش يتحدث عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان وبوجبا من مانشستر يونايتد وعن مستقبل الفريق الملكي مع زين الدين زيدان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال رجل كأس دوري أبطال أوروبا الثامنة لريال مدريد مياتوفيتش إن التعاقد مع بوجبا ومبابي بالنسبة للفريق الملكي سيكون صعبًا للغاية رغم كونهما مفيدان للفريق.

وتحدث بيدراج مياتوفيتش نجم ريال مدريد السابق حول ما يمر به الفريق الملكي في الوقت الحالي من صفقات محتملة ومدرب جديد قديم يدعى زين الدين زيدان.

وبخصوص ذلك، قال مياتوفيتش إن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ليست أندية صغيرة، لذا فلن يكون التفريط في لاعبيها بهذه السهولة التي يتخيلها البعض.

وأضاف: "كيليان مبابي إلى ريال مدريد؟ انظر إلى رابيو و عدم خروجه ، باريس عنصر صعب في الكرة العالمية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وبايرن ميونيخ، مثل الكِبار في القارة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "يعجبني كثيرًا، تكتيكيًا مميّز، بدنيًا رائع، سيكون مفيدًا. التوقيع معه سيكون صعبًا كونه الأغلى في فريقه ، سيتعيّن تغيير الكيفية في التعاقدات. و هذا الأمر يعرفه زيدان. أظن أن التعاقد مع ايريكسن سيكون أفضل"

وحول زين الدين زيدان قال: "ما يقوم به زيدان هذا الموسم من مداورة للاعبه أمرًا منطقية، هو يفعل ذلك من أجل أن يقرر من سيبقى في الموسم المقبل ومن سيرحل بنهاية الموسم الحالي"

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يذكر أن ريال مدريد كان قد ارتبط اسمه بالعديد من اللاعبين الذي يهتم بهم وبالتعاقد معهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.