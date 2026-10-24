مؤتمر الكلاسيكو | مورينيو يكشف عن خطته لاحتواء يامال ويلوم كأس العالم

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صرف مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، النظر عن التصريحات التي تقول إن فريقه يجب أن يكون بالفعل في نفس مستوى برشلونة، واصفًا مثل هذه المقارنات بأنها "غير عادلة" قبل مواجهة يوم الأحد. ويخوض المدرب البرتغالي اختبارًا صعبًا في ملعب كامب نو، إذ يتخلف فريقه عن متصدر الدوري بفارق ست نقاط في ترتيب الليجا.

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مورينيو يطلب التحلي بالصبر

قلّل مورينيو من حجم الضجة المحيطة بالنسخة الأخيرة من الكلاسيكو، مؤكداً أن فريقه المدريدي لا يزال مشروعاً قيد التطوير مقارنةً بالآلة المتكاملة في برشلونة. وعلى الرغم من التحسن الأخير في مستوى الفريق، بما في ذلك تحقيق أربعة انتصارات متتالية وفوز مقنع بنتيجة 4-1 على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، يعتقد المدرب السابق لتشيلسي أن الناس يتجاهلون الفارق في الاستقرار بين العملاقين الإسبانيين.

وقال مورينيو: «أعتقد أن الأشخاص الذين ظنوا قبل أسبوع أن برشلونة ستسحقنا سيستمرون في التفكير بالطريقة نفسها. لا أعتقد أنهم سيغيّرون طريقة تفكيرهم لمجرد مباراة باريس، أو فوز مدريد (4-1) على لايبزيج»، بحسب ما نقلته.

بناء مشروع مدريدي جديد

وحرص مدرب مدريد على التأكيد أنه في حين أتيح لهانزي فليك وقت كبير لتطبيق فلسفته في برشلونة منذ وصوله في وقت سابق من عام 2024، فإن الوضع في سانتياجو برنابيو مختلف تماماً. فقد وصل مورينيو هذا الصيف عقب موسمين عانى فيهما ريال مدريد من غياب الألقاب الكبرى، وهو مقتنع تماماً بأن فريقه لا يزال في مراحله الأولى تحت قيادته.

وأشار المدرب إلى أن وقته مع الفريق كاملاً كان محدوداً للغاية بسبب فترات الراحة التي أعقبت كأس العالم ونوافذ المباريات الدولية الأخيرة، مما لم يترك سوى مجال ضيق للانسجام التكتيكي على أرض التدريب.

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وتابع مورينيو: «ينظر الناس إلينا وكأننا منتج مكتمل، لكن المنتجات المكتملة في كرة القدم أمر صعب لأنها لا تكتمل أبداً... ومع ذلك ينظرون إلينا كما لو أننا في مرحلة متقدمة من العملية».

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وأكمل: «نحن نعمل منذ ثلاثة أشهر، وإذا استثنينا من ذلك فترة الإعداد التي كان اللاعبون يعودون خلالها (من كأس العالم)، وفترة التوقف الدولي الأخيرة، فإننا اجتمعنا معاً شهراً ونصف الشهر، أو شهرين... هذه بداية منتج، نحن في مرحلة أولية يتعلم فيها المدرب ويحلل، ويحدد المسارات شيئاً فشيئاً، ويتعرف اللاعبون على المدرب... وأعتقد أن مقارنة فريق في هذه الحالة (بفرق أكثر رسوخاً) أمر غير عادل».

مستوى الكلاسيكو لا يُعتدّ به

على الرغم من فارق النقاط الست في جدول الترتيب وهيمنة برشلونة المحلية، يرفض مورينيو أن تملي النتائج السابقة الأجواء قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

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وفي حين تعرّض برشلونة مؤخراً لنكسة نادرة أمام باريس سان جيرمان، يدخل مدريد المواجهة بزخم قوي، لكن المدرب يصرّ على أن التاريخ والمستوى الأخير لا يعنيان الكثير بمجرد أن تنطلق صافرة البداية في كتالونيا.

وعلّق المدرب: «كنا في ديناميكية جيدة، نفوز بالمباريات، ونلعب بشكل جيد، ونسجل الأهداف، لكن في الكلاسيكو لا يهم ما فعلته من قبل، فلا تأثير له. الكلاسيكو فريد من نوعه، وعادةً ما يتوقف عالم كرة القدم لمشاهدته. آمل أن تكون مباراة رائعة. وأن نفوز بها».

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خطر لامين يامال

من أبرز النقاط المثارة قبل المباراة مستوى لامين يامال، إذ يُرشَّح اللاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاماً على نطاق واسع ليكون في طليعة المرشحين للكرة الذهبية. إلا أن مورينيو أوضح أنه رغم اعترافه بالموهبة الهائلة لهذا المراهق، فإنه لن يغير مخططه التكتيكي خصيصاً لتحييد تأثير جناح برشلونة على الرواق الأيمن.

وأضاف مورينيو عندما سُئل عن استراتيجيته الدفاعية: «إنه لاعب عظيم، واللاعبون العظماء تحترمهم».

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وتابع: «الاحترام شيء، وتغيير الخطط والهياكل ونسيان هويتك الخاصة شيء آخر. وهذا ما لن نفعله، لا من أجله ولا من أجل أي لاعب آخر ذي جودة عالية نواجهه».