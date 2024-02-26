مؤامرة على الجزائر؟ "الحرس القديم وليس التحكيم السبب في فضيحة أمم إفريقيا"

الجزائر خرجت بخيبة أمل جديدة من كأس أمم إفريقيا 2023

مازال خروج منتخب الجزائر من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023، للمرة الثانية على التوالي بعد 2021 وبعدما تُوج باللقب عام 2019، يُثير الجدل وردود فعل كبيرة.

الحديث في الشارع الجزائري يتحدث أحيانًا عن مؤامرة من التحكيم تسببت في هذه النتيجة المخيبة جدًا لمحاربي الصحراء، لكن الصحفي وحيد بوسيوف عارض هذا الكلام تمامًا وحمل مسؤولية الخروج للمدرب جمال بلماضي وإصراره على الدفع بالحرس القديم مثل يوسف بلايلي ورياض محرز وغيرهما.

بوسيوف لم يتوقف عند تحميل المدرب ولاعبيه الكبار مسؤولية الخروج من البطولة القارية، بل وصفهم بأبطال المؤامرة على المنتخب الوطني وبرأ التحكيم من تلك التهمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ في لقنوات الكأس القطرية "المنتخب الجزائري لم يتعرض لمؤامرة من التحكيم أو ما شابه، المؤامرة الوحيدة ضده كانت داخلية. هل يُعقل أن المنتخب يبقى منذ 2019 بنفس العناصر حتى بعد فشلنا في 2021؟ الجميع أصبح يعلم طريقة لعب بلماضي".

تابع "بلماضي كان كل مرة يستدعي اللاعبين غير الجاهزين ويفرضهم على التشكيل على حساب الآخرين الجاهزين، الدفاع انهار تمامًا بعد عبد الإله العمري وعيسي مندي والوسط اختلف تمامًا بعد انضمام زروقي الذي لا ألومه لكن هذا ما حدث، لاعب مثل بوداوي كيف يلعب أساسيًا أمام موريتانيا بعدما كان خارج الحسابات تمامًا منذ كأس العالم؟.

أتم "لدينا أسماء كثيرة ممتازة لكن بلماضي رفض منحهم أي فرصة وأصر على الحرس القديم، لا يوجد أي مؤامرة علينا والمؤامرة الوحيدة كانت من جمال بلماضي بإصراره على أفكاره ولاعبيه، كنا نستطيع التغلب على أخطاء الحكام بصناعة المزيد من الفرص وإحراز الكثير من الأهداف.

يُشار إلى أن الاتحاد الجزائري أعلن إقالة بلماضي من منصبه لكن المدرب يرفض توقيع التسوية المالية حتى الآن وتتحدث بعض التقارير عن إمكانية اتجاهه لشكوى الاتحاد المحلي لنظيره الدولي.