مويس: مانشستر يونايتد اقترب من التوقيع مع جاريث بيل

ديفيد مويس يتحدث عن اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع نجم ريال مدريد الحالي وتوتنهام السابق جاريث بيل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ديفيد مويس المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن الشياطين الحمر أصبحوا قريبين من التعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل.

وكان جاريث بيل قد ارتبط بالعديد من الأخبار التي تفيد باقتراب رحيله عن صفوف ريال مدريد بعد وصول الأمور إلى حائط سد بينه وبين الجميع في العاصمة الإسبانية.

وعلى ذلك، اهتمت العديد من الأندية في إنجلترا بالتواصل مع النجم الويلزي لمعرفة ما يخططه هو رفقة وكيل أعماله بخصوص مستقبله.

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وحول كل هذا، قال ديفيد مويس إن مانشستر يونايتد هو أقرب الأندية الإنجليزية للتعاقد مع جاريث بيل في الوقت الحالي، كما أنه هو أكثرها حاجة له.

وأضاف: "مانشستر يونايتد يحتاج بيل كما يحتاج جاريث مانشستر يونايتد، الصفقة ستكون رابحة للطرفين، وأعتقد أنها ستتم قريبًا"

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يذكر أن جاريث بيل كان قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، حين كان لاعبًا في صفوف توتنهام وقبل انتقاله إلى ريال مدريد.