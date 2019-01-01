موهوب برشلونة نادم على الرحيل إلى باريس

على خطى نيمار، النجم الصاعد يشعر بالندم بعد الانتقال إلى سان جيرمان

كان النجم الصاعد تشافي سيمونس قد رحل عن نادي برشلونة بالصيف الماضي منتقلًا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد أن فشلت مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني وعرض النادي الباريسي راتب كبير عليه.



كانت الكثير من الصحف قد تحدثت عن تلك الصفقة وأنها ضربة للنادي الكتالوني في صراع الميركاتو المستمر بينه وبين نادي العاصمة الفرنسية منذ رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس.

ملك الركلات الحرة 👑



ميسي يُسجل الهدف رقم 50 في مسيرته من ركلة حرة مباشرة 🔝 pic.twitter.com/2bAn22Imm9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 29, 2019



ةومن جانب صحيفة "كادينا سير" فقد أكدت أن الموهوب الصغير يشعر بالحزن بعد الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف.



ذلك ما حدث بالفعل مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف حيث كان اللاعب قد رحل عن صفوف النادي الكتالوني وانتقل إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين ولكنه أكد أنه ندم على ذلك وكان يرغب بشدة في العودة لصفوف برشلونة في الميركاتو الماضي.