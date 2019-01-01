موهبة ليل تشعل الصراع بين صفوة أندية القارة العجوز!

نيكولاس بيبي يعيش أيامه الأخيرة في ليل.. ووجهته المقبلة لم يحددها بعد

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال جيرارد لوبيز المدير الفني لفريق ليل للصحافة الفرنسية إن نجم فريقه نيكولاس بيبي المستهدف من العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، سيرحل بنهاية الموسم الحالي عن ليل ولم يحدد وجهته حتى الآن.

وكان بيبي قد قاد فريقه يوم أمس لاكتساح باريس سان جيرمان بنتيجة 5-1 في مفاجأة كبيرة أمام الفريق الأقوى في السنوات الأخيرة في الكرة الفرنسية.

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كما أحرز بيبي هذا الموسم في الدوري الفرنسي 18 هدفًا بجانب صناعته إلى 11 آخرين، مما يؤكد تفوقه الكبير هذا الموسم مقارنة بأي لاعب آخر ساهم في تسجيل أهداف في نفس البطولة سوى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ويصارع نادي أرسنال الإنجليزي فريق بايرن ميونخ الألماني على ضم اللاعب الذي تبلغ قيمته حاليًا ما يقارب 68 مليون جنيه إسترليني حسب التقارير الفرنسية.

وقال جيرارد لوبيز لقناة "تيلي فوت" الشهيرة: "بكل تأكيد هو سيرحل بنهاية الموسم، لقد تطور كثيرًا ويستحق المشاركة مع كبار أوروبا، لا أعلم ما هي وجهته ولكن لا يوجد شئ أستطيع أن أخفيه، هو اختار الرحيل ونحن نحترم رغبته".

يشار إلى أن ليل يحتل حاليًا مركز وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي.