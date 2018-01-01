موهبة ريال سوسيداد من الدرجة الأولى للرابعة في 48 ساعة!

مباراتان في 48 ساعة لنفس اللاعب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

شارك أندير بيرنتشيا، يوم الجمعة الماضية، لأول مرة بقميص ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، أمام ديبورتيفو ألافيس.

مواجهة انتهت بهدف وحيد لصالح الفريق الباسكي على أرضية ملعب الأنويتا في المباراة الأخيرة بعام 2018 للفريق.

مشاركة جعلت ابن الـ16 ربيعًا أول لاعب يشارك في الدوري الإسباني من مواليد عام 2000، قبل أن يتم عامه الـ17 الخميس المقبل.

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أندير خاض المباراة كبديل في الدقيقة 85 مرتديًا القميص رقم 34، يوم الجمعة، لكنه بعد يومين فقط، شارك مع فريق ريال سوسيداد الثالث بالدرجة الرابعة من الدوري الإسباني.

بيرنتشيا شارك في مباراة الأحد بالقميص رقم 11، تحت قيادة المدير الفني سيرجيو فرانيسسكو، ليقود فريقه أمام بيريمو.

فخسر فريقه بهدفين نظيفين ويظل رابعًا في الدرجة الرابعة مقابل احتلال فريقه في الدرجة الأولى المركز الخامس عشر.

الجدير بالذكر أن الأمر في إسبانيا معتاد، فالبرازيلي فينسيوس جونيور يشارك مع ريال مدريد في الدرجة الأولى، والدرجة الثالثة مع فريق ريال مدريد كاستيا.