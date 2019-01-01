موهبة بنفيكا تشعل الصراع بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

روبين دياز على رادار صفوة أندية القارة العجوز قبل ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى بكل قوة للظفر بخدمات لاعب بنفيكا روبين دياز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا للتقارير الأخيرة أيضًا فأن نادي مانشستر يونايتد قد بدأ في اتخاذ خطوات جدية لضم اللاعب البالغ من العُمر 21 عامًا، ولكن خورخي مينديز وكيل دياز ووكيل النجم كريستيانو رونالدو قد يرجح انتقاله إلى يوفنتوس.

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ويأمل البيانكونيري في الظفر بخدمات دياز لتعويض أندريا بارزالي البالغ من العمر 37 عامًا، والانخفاض بمعدل أعمار خط الدفاع المكون من جورجيو كيلليني 35 عامًا وليوناردو بونوتشي 32 عامًا.

يشار إلى أن دياز خاض 37 مباراة بقميص بنفيكا في مختلف المسابقات في الموسم الحالي.

يذكر أن يوفنتوس يستعد لمقابلة فريق أياكس أمستردام الهولندي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.