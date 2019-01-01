موهبة إيندهوفن يتحدث عن اختياره بين المغرب وهولندا ومدرب الطواحين: سبقت أسود الأطلس

إيحاتارن موهبة ذات أصول مغربية، نشأت بهولندا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يتنافس منتخبا المغرب وهولندا حاليًا على الظفر بخدمات محمد إيحاتارن؛ لاعب وسط إيندهوفن الهولندي، والملقب بموهبة الطواحين.

صاحب الـ17 عامًا تدرج في صفوف منتخبات هولندا ويلعب حاليًا منتخب تحت 19 عامًا، والذي خاض معه سبع مباريات.

رسميًا | الفيفا يسمح لأسامة الإدريسي بارتداء قميص المغرب

وقال رونالدو كومان؛ المدير الفني لمنتخب الطواحين، في تصريحاته خلال مؤتمره الصحفي: "سبقت المغرب وتواصلت مع اللاعب، نحن نحاول أن نحافظ على كافة مواهب هولندا، لكن في النهاية القرار بيد إيحاتارن ويتعلق به وبالمقربين منه، ونحن قمنا بدورنا وأظهرنا له إيماننا بموهبته العظيمة".

وتحدث إيحاتارن، في تصريحاته لـ"NOS": "محادثتي مدرب هولندا جعلتني أشعر بشعور جيد، وتحدثت حول مستقبلي مع والدي ووالدتي وإخوتي، لكن القرار النهائي سيأتي لاحقًا، الآن تركيزي منصب فقط حول إيندهوفن ومنتخب هولندا تحت 19 عامًا".

يذكر أن اللاعب صاحب الأصول المغربية تدرج في صفوف إيندهوفن، حتى تم تصعيده للفريق الأول بيناير الماضي، وخاض معه سبع مباريات.