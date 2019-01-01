مونييه يلمح للرحيل عن باريس سان جيرمان

هل يسير مونييه على خطى رابيو في سان جيرمان؟

ألمح توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى إمكانية مغادرة حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

مونييه سبق وصرّح تشجيعه لنادي مانشستر يونايتد في انجتلرا كما أنّ عقده ينتهي في 2020.

وقال مونييه في تصريحات صحفية: "متبقي لديّ عام في عقدي ولا أريد إثارة البلبلة أو الحديث عن الأمر".

وتابع: "المفاوضات مع الإدارة تسير ببطء ولا يوجد أي تطور في عملية التمديد ولا أدري ما الذي سيحدث ولكن الرسالة واضحة حتى الآن بالنسبة لي ".

ديربي لتحديد لون مدينة مانشستر 🔵🔴

هل يستطيع أحدٌ إيقاف السيتي؟ 🤔#movementiseverything @RexonaArabia pic.twitter.com/DjTTEXbjI6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 23, 2019

اللاعب البلجيكي ألمح إلى إمكانية الرحيل عن النادي الباريسي إما في الصيف المقبل أو بنهاية عقده في 2020.

واختتم: "هناك العديد من العروض التي أتلقاها من بعد الدول مثل إنجلترا وكذلك من الصين وبلاد في الشرق الأوسط".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد في مفاوضات للتعاقد مع مونييه خلال الصيف المقبل.