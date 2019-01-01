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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مونييه يلمح للرحيل عن باريس سان جيرمان

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هل يسير مونييه على خطى رابيو في سان جيرمان؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

ألمح توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى إمكانية مغادرة حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

مونييه سبق وصرّح تشجيعه لنادي مانشستر يونايتد في انجتلرا كما أنّ عقده ينتهي في 2020.

وقال مونييه في تصريحات صحفية: "متبقي لديّ عام في عقدي ولا أريد إثارة البلبلة أو الحديث عن الأمر".

وتابع: "المفاوضات مع الإدارة تسير ببطء ولا يوجد أي تطور في عملية التمديد ولا أدري ما الذي سيحدث ولكن الرسالة واضحة حتى الآن بالنسبة لي ".

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اللاعب البلجيكي ألمح إلى إمكانية الرحيل عن النادي الباريسي إما في الصيف المقبل أو بنهاية عقده في 2020.

واختتم: "هناك العديد من العروض التي أتلقاها من بعد الدول مثل إنجلترا وكذلك من الصين وبلاد في الشرق الأوسط".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد في مفاوضات للتعاقد مع مونييه خلال الصيف المقبل.

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