مونييه يؤكد رغبته في الانتقال للدوري الإنجليزي

يريد الخروج بشكل مناسب من باريس سان جيرمان

أكد توماس مونييه مدافع باريس سان جيرمان، أنه لا يمانع الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الصيف القادم، لكنه يريد إنهاء الأمور بطريقة جيدة مع النادي الفرنسي.

العديد من التقارير الصحفية ربطت البلجيكي بالرحيل عن باريس، والانضمام لمانشستر يونايتد، لرغبة النادي الإنجليزي في تدعيم دفاع الفريق.

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مونييه قال عن تلك الإمكانية:"لم أخفي أبداً رغبتي في اللعب بالبريميرليج، هناك بعض المفاوضات مع إدارة النادي".

وأضاف:"أتفهم بعض العناوين الصحفية التي يتم نشرها في الفترة الأخيرة، ولكن لم يحدث أي شيء حتى الآن".

وتابع:"سمعت أن ملف انتقالي سيتم وضعه في الثلاجة وتجاهله، أتمنى ألا يكون ذلك صحيحاً، أريد أن تنتهي الأمور بالشكل المناسب".

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واستكمل:"نعم لقد عانيت من موسم صعب لكن فزنا بالدوري، رغم لعبي 4 أو 5 مباريات فقط في 2019 إلا أن أرقامي دفاعياً وهجومياً من ضمن الأفضل في باريس".

يذكر أن يونايتد ارتبط بأهداف أخرى في مركز الظهير الأيمن بخلاف مونييه، أبرزها آرون بيساكا مدافع كريستال بالاس ودافيد كالابريا لاعب ميلان.