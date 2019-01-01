مونشي يعتذر لجماهير روما بعد شجاره معهم في مطار بورتو

حالة من الغضب والاستياء لدى جماهير روما بعد الخروج الأوروبي في البرتغال

اعتذر مونشي المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، عن تورطه في اشتباك لفظي مع جماهير الفريق.

روما ودع دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، عقب الخسارة من بورتو البرتغالي 3/1 في إياب دور الـ16.

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الهزيمة تسببت في حالة غضب كبيرة لدى جمهور روما، والذي هاجم مونشي وبعض لاعبي الذئاب في مطار بورتو.

الجماهير طالبت مونشي بالرحيل واتهمته بتخريب الفريق وبيع نجومه واحداً تلو الآخر.

الإسباني قرر الوقوف للرد عليهم بطريقة غاضبة، وتهكم قائلاً:"نعم أنتم أفضل مني انتظروا ربما سآخذكم جميعاً في الأشهر القادمة".

مونشي نشر بياناً عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا:"قرأت أن الكلمات التي قلتها تم تحريفها بوسائل الإعلام".

وأضاف:"نعم لقد تورطت في اشتباك لفظي مع مشجعي النادي نظراً لحالة الإحباط التي نعانى منها".

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وتابع:"أعتذر لجماهير روما وبالتحديد كل من تواجدوا في المطار".

يذكر أن مونشي ارتبط بالرحيل عن روما الصيف القادم، والانتقال للعمل مع نظيره الإنجليزي أرسنال.