مونشي يعتذر بعد انهيار روما أمام فيورنتينا

خسارة هي الأكبر للذئاب في كأس إيطاليا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اعتذر المدير الرياضي، الإسباني مونشي، إلى جماهير روما، عقب الخسارة القاسية أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا.

وسقط روما بسباعية مقابل هدف أمام الفيولا في ربع نهائي كاس إيطاليا.

وأبدى الإسباني أسفه عقب اللقاء: "ربما تكون الأكثر والأصعب لحظة في مسيرتي، لم أرى هزيمة مثل تلك، هذا اليوم لابد أن نعتذر فيه لجماهير روما، الذين كان في فلورنس ومنازلهم، لأنه لابد أن نتأسف ونتأسف".

وأكمل" "سنعمل على تحليل الأمر، لكن الآن لا يسعنا إلا الاعتذار".

وعن التطورات بعد الهزيمة: "لا اعتقد أن أحد اللاعبين أراد اللعب بشكل سيء، أحياناً تسير الأمور جميعها بشكل خاطئ، عندما كنت في غرفة الملابس كان الجميع يشتاط غضباً، كنا نعرف أهمية اللقاء".

وواصل: "أفكر في المباريات الخمسة أو الستة الأخيرة، الخسارة في الشوط الثاني أمام أتلانتا وتقديمنا أداء سيء، لقد أعادنا للخلف".

وانهى: "لا يوجد أحد سعيدًا اليوم، لا توجد راحة، علينا أن نتحد ونركز في التدريبات القادمة، عندما تمر بموقف مثل هذا، الشيء الوحيد هو أن نبقى معًا، أنها ليست عقاباً، لأن اللاعبين لابد أن يشعروا بالعقاب مما حدث في الملعب اليوم".

ويلتقي روما مع ميلان يوم الأحد، في ملعب الأولمبيكو، في مباراة هامة بصراع المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.