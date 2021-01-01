مونشي يحسم موقف إشبيلية من ضم إيسكو

اللاعب على وشك الرحيل عن ريال مدريد

حسم مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني، الجدل حول دخوله في سباق التعاقد مع إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موتشي تحدث إلى "Estadio Deportivo" مشيرًا إلى موقفه من صفقة نجم ريال مدريد ومحاولته الحصول على خدماته.

لماذا يريد إيسكو الرحيل؟

صانع الألعاب الإسباني لم يشارك كثيرًا مع ريال، حيث خرج من حسابات المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم.

إيسكو ظهر في 15 مباراة فقط مع ريال، أغلبها كبديل، حيث وصل عدد الدقائق الذي لعبها إلى 497 دقيقة.

ماذا قال مونتشي

المدير الرياضي لإشبيلية قال:"رئيس النادي يتحدث عن الأسماء التي نريد ضمها، واستغرقت المحادثة عن إيسكو حوالي 15 إلى 20 ثانية".

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وأضاف:"الرئيس قال لي، هل هناك أي شيء عن إيسكو؟ وقلت له من الواضح لا".

موقف اللاعب

صاحب الـ28 سنة وضعه لا يزال صعبًا في ريال مدريد، بسبب المكانة الضعيفة التي يعاني منها مع الفريق في الوقت الحالي.

إيسكو ينتهي عقده في عام 2022، وإذا لم يتغير الوضع سيرحل اللاعب بشكل مؤكد عن النادي الإسباني.

الأندية المهتمة

آرسنال حاول التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، ولكن النادي اللندني فضل جلب زميله مارتين أوديجارد.

هناك بعض الأنباء حول رغبة يوفنتوس وكذلك إيفرتون في ضم اللاعب الصيف القادم.