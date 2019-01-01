مونريال يبعث برسالة مؤثرة لجماهير أرسنال عقب انضمامه لريال سوسيداد

ناتشو مونريال لاعب أرسنال السابق وريال سوسيداد الحالي يبعث برسالة وداع لجماهير المدفعجية عقب العودة للدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

بعث اللاعب الإسباني ناتشو مونريال نجم فريق أرسنال السابق برسالة وداع لجماهير المدفعجية عقب رحيله لصالح نادي ريال سوسيداد.

جاء هذا في بيان أصدره اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد خلاله أنه سيحمل الفريق دومًا في قلبه.

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⭕️"سأشاهد المباراة رفقة الفتى الصغير، أحاول أن أعلمه أهمية ديربي شمال لندن"



( 📸 : @ThierryHenry ) pic.twitter.com/ilocWSHBt2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وكتب مونريال: “لم يكن ذلك قرارًا سهلًا أبدًا، لكن بالتفكير في عائلتي وفي مستقبلي أرى أنني قد اتخذت القرار الصحيح في ذلك الشأن".

وأضاف: "دومًا ما سأتذكر النادي في قلبي، ستأذكر الجميع هنا بشكل مستمر، الآن حان الوقت لكم لتحققوا الفوز في ديربي شمال لندن".

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وكان اللاعب قد خاض ١٥٠ مباراة في الدوري الإسباني قبل أن ينضم للأرسنال من قبل بقميص كل من أوساسونا ومالاجا.

جدير بالذكر أن هذا الصيف كان قد شهد رحيل الكثير من نجوم أرسنال في مقدمتهم أليكس إيوبي ولوران كوسينلي وآرون رامزي وداني ويلبيك ومحمد النني.