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كأس العالم للناشئين

مونديال الشباب – لاعب قطر: ما نقدر التحكيم على خروجنا من البطولة

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قطر وأمريكا
العنابي ودع كأس العالم للشباب دون تسجيل أي هدف
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

رفض علي مال الله لاعب المنتخب القطري للشباب، لوم التحكيم على خروج العنابي من مونديال الشباب والمقام في بولندا مشيراً إلى أن اللاعبين هم السبب.

وخسر المنتخب القطري من نظيره الأمريكي، اليوم بهدف دون رد في المباراة الختامية بدور المجموعات، وسط اعتراضات من لاعبي قطر على الأداء التحكيمي.

وقال مال الله في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "الحمد لله على كل الفريق أدى ما عليه، لم يكن الحظ حليفنا كنا الأفضل في الكثير من المباريات".

وتابع: "ما تقدر تلوم التحكيم، الأخطاء منا نحن منذ البداية كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، فمثلا اليوم خسرنا بخطأ فردي".

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وودع العنابي، بطولة كأس العالم للشباب من دور المجموعات، بعد الخسارة من نيجيريا ثم أوكرانيا وأخيراً الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر ان كلاً من أوكرانيا والولايات المتحدة، ضمنا الصعود عن المجموعة الرابعة من البطولة، بعد احتلال أوكرانيا المركز الأول بسبع نقاط، ثم الولايات المتحدة في المركز الثاني بست نقاط.

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