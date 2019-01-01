مونديال الشباب| قطر في محاولة تحقيق انجاز غائب منذ 38 عاماً

منتخب قطر لم يشارك في مونديال الشباب سوى في مرتين

بلال محمد

‎يستعد المنتخب القطري للناشئين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب بعد والتي تنطلق في بولندا يوم الخميس المقبل.

‎وتستضيف بولندا النسخة الـ 22 من مونديال الشباب، في الفترة من 23 مايو الجاري وحتى يوم 15 يونيو القادم.



العنابي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه في البطولة، ويلعب في المجموعة الرابعة، برفقة كلاً من نيجيريا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة.

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ويفتتح المنتخب القطري، مبارياته يوم الجمعة 24 مايو أمام نيجيريا، ثم يوم 27 من الشهر ذاته أمام أوكرانيا، ويختتم مباريات دور المجموعات يوم 30 مايو.

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ويسعى المنتخب القطري، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو ميجيل، إلى تكرار الإنجاز التاريخي للعنابي في نسخة 1981، عندما حصل المنتخب على لقب وصيف البطولة.

‎نستعرض معاً في تقريرنا التالي، كيف كانت المشاركتين السابقتين للأدعم في مونديال الشباب.

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▪️ لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين بقائمة منتخب مصر في بطولة إفريقيا ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا للتتويج باللقب في النهاية pic.twitter.com/Gwiql8cdSq — جول مصر (@goaleg) May 21, 2019

المشاركة الأولى للعنابي كانت في نسخة 1981 بأستراليا والتي كانت الأفضل علي الإطلاق، حيث حصل فيها المنتخب القطري علي لقب الوصيف.

المنتخب القطري حينها وقع في المجموعة الأولى، برفقة أوروجواي والولايات المتحدة، وبولندا، وتأهل كثاني المجموعة مع أوروجواي.

افتتح العنابي حينها بفوز علي حساب بولندا بهدف نظيف سجله بدر بلال، ثم تعادل مع الولايات المتحدة بهدف لكل فريق، قبل أن يختتم دور المجموعات بهزيمة من أوروجواي المتصدر بالعلامة الكاملة.

وفي الحادي عشر من أكتوبر لعام 1981 تألق خالد سلمان لاعب قطر مع منتخب بلاده أمام البرازيل في الدور ربع النهائي وتغلبوا علي راقصي السامبا بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل حينها سلمان ثلاثية العنابي.

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وواصل لاعبو قطر كتابة التاريخ، وفي يوم 14 أكتوبر عبر المنتخب القطري إلى نهائي البطولة بعد تغلبه علي المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل الأهداف حينها بدر بلال وعلي سدا.

ولم يستطع المنتخب القطري الصمود في المباراة النهائية أمام ألمانيا الغربية، وخسر حينها برباعية نظيفة ليحصل علي الميدالية الفضية في أفضل إنجاز لمنتخب الشباب بالمونديال.

في أبريل عام 1995 استضافت قطر النسخة العاشرة من مونديال الشباب، ولكنها مشاركة العنابي لم تكن ناجحة كالتنظيم والاستضافة شارك المنتخب القطري في المجموعة الاولي من البطولة، برفقة كلا من البرازيل وروسيا وسوريا.

افتتح العنابي مباريات البطولة يوم 13 أبريل أمام الدب الروسي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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↩️ إلى جانب رغبة اللاعبين في تقديم أنفسهم بشكل جيد في البطولة التي ستحظى بمتابعه قوية داخل المملكة وذلك لأن أغلب قائمة المنتخب لا تُشارك بشكل أساسي مع فرقها pic.twitter.com/BCDYUSiI1S — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

وفي المباراة الثانية خسر صاحب الأرض والجمهور من المنتخب السوري بهدف نظيف سجله نهاد البوشي.

واختتم العنابي مشاركته في البطولة أمام راقصي السامبا، في المباراة التي انتهت بهزيمة العنابي بهدفين دون رد.