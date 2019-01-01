مونديال السيدات | انتصار افريقي واكتساح أمريكي في ختام دور المجموعات

تعرف على نتائج اليوم الأخير في دور المجموعات من كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق المنتخب الكاميروني للسيدات فوزه الأول في كأس العالم المقامة حاليًا في فرنسا على حساب نظيره النيوزلاندي ليضمن لنفسه مقعدًا في الدور الثاني.

جاء هذا عقب تغلب الفريق بهدفين مقابل هدف على منافسه وصعوده كواحد من أفضل ثوالث المجموعات، خلف كل من هولندا صاحبة الصدارة بتسعة نقاط.

وفازت هولندا المتصدرة أيضًا على كندا صاحبة المركز الثاني بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحل الفريق الأمريكي الشمالي ثانيًا بست نقاط.

وفي المجموعة الأخيرة حقق المنتخب الأمريكي العلامة الكاملة بعد فوزه على السويد بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الأخيرة.

بينما فاز نظيره التشيلياني بهدفين نظيفين أيضًا على تايلاند لكنه كان فوزًا دون نتيجة فالفريق كان في حاجة لهدف آخر ليحل محل نيجيريا في الدور المقبل.

وأنهى المنتخب الأمريكي المجموعة على الصدارة بتسع نقاط، بينما اختلت السويد المركز الثاني بست نقاط، بينما حلت تشيلي ثالثة بثلاث نقاط وبفارق أهداف -3 كخامس أفضل أصحاب المركز الثالث.