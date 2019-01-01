مونديال السيدات – الولايات المتحدة تتخطى إسبانيا وكندا تودع في مفاجأة

نهاية مباريات اليوم من دور الـ 16 لمونديال السيدات

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات اليوم الثالث من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للسيدات، والتي شهدت تأهل الولايات المتحدة الأمريكية، وخروج كندا.

المباراة الأولى جمعت بين إسبانيا والولايات المتحدة، وفيها حققت سيدات أمريكا الفوز بهدفين لهدف، وسجلت الأهداف كلاً من ميجان رابينوي من ركلتي جزاء للولايات المتحدة، وجينيفر هيرموسو لصالح إسبانيا.

وفي مفاجأة، خرجت كندا من البطولة على حساب السويد بهدف نظيف ستينا بلاكستينيوس، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ومن المنتظر أن تستكمل باقي مباريات دور الـ 16، غد الثلاثاء بمباراتي إيطاليا مع الصين، وهولندا مع اليابان.

وبهذا تلعب فرنسا مع الولايات المتحدة وألمانيا مع السويد والنرويج أمام إنجلترا، في دور الثمانية، وتكون المباراة الأخيرة بين الفائزين من مباراتي الغد.