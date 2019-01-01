مونديال السيدات| إلغاء قاعدة إنذار الحراس المتقدمين بركلات الجزاء

شكاوى متكررة أنهت تلك المسألة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقرر رسمياً تعديل قانون إنذار حراس المرمى حال تقدمهم عن الخط خلال تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك في منافسات كأس العالم للسيدات في فرنسا.

ويقر القانون إنذار الحارس الذي يتقدم خلال تنفيذ الركلة، وفي وجود تقنية الفيديو تصاعد الجدل حول ذلك الأمر.

الضحية الأخيرة كانت لي ألكساندر حارسة مرمى اسكتلندا في مباراة الأربعاء التي انتهت بالتعادل مع الأرجنتين 3-3.

وكانت تلك القاعدة قد نالت العديد من الانتقادات، إذ تحدثت عنها أيضاً كارين باردسلي حارسة مرمى منتخب إنجلترا.

يذكر أن البريميرليج قد أكد رسمياً أن تقنية الفيديو التي سيتم تطبيقها الموسم المقبل لن يتم استخدامها للتحقق من مثل هذا النوع من المخالفات.