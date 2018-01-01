مونديال الأندية - العين يعود من بعيد ويتأهل لمواجهة الترجي في ديربي عربي

العين يحول خسارته بثلاثة أهداف نظيفة، إلى فوز بركلات الجزاء الترجيحية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح فريق العين الإماراتي، في الفوز على ولينجتون بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

تقدم ولينجتون بالهدف الأول عن طريق اللاعب ماريو بارسيا، الذي سدد الكرة على يمين خالد عيسى حارس العين، من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 11.

وأضاف أرون كلافام الهدف الثاني لفرق ولينجتون بالدقيقة 16 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من ماريو اليتش، جعلته منفردًا بالمرمى. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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حكم المباراة ألغى هدف للعين الإماراتي، عن طريق انطلاقة لحسين الشحات من الجهة اليسرى، ليمررها داخل منطقة الجزاء، ويسددها كايو في المرمى، بالدقيقة 31، قبل أن يلغيها حكم المباراة، بداعي خطأ على مهند سالم.

ولينجتون سجل الهدف الثالث بالدقيقة 44 من زمن المباراة، من ركلة ركنية من الجهة اليسرى، بعد إبعاد خاطئ لدفاع العين، ليسددها أليتش في المرمى.

العين رفض أن ينتهي الشوط الأول بتأخره بثلاثة أهداف، ليسجل تسوكاسا شيوتاني، بهدف في الدقيقة 45، عن طريق تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن تونجو دومبيا من تسجيل هدف ثاني للعين بالدقيقة 49، بعد تمريرة بينية وصلت إلى كايو في الجهة اليسرى، ليرسلها عرضية رائعة، يضعها دومبيا في المرمى.

البديل ماركوس بيرج تمكن من تسجيل هدف التعادل للعين الإماراتي، في الدقيقة 85 من زمن المباراة، بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بالمدافع وغيرت مسارها داخل المرمى

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واحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم النتيجة لأي فريق، لتحديد المتأهل إلى مواجهة الترجي التونسي.

وحصل محمد عبد الرحمن لاعب وسط العين، على كارت أحمر في الدقيقة 120 من زمن المباراة، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وانتهى الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليلعبان ركلات الجزاء الترجيحية.

سجل للعين "إبراهيم دياكيه، حسين الشحات، شيوتاني، كايو فيرنانديز"

وأضاع " ماركوس بيرج"

سجل لفريق ولينجتون "ألين، ماريو أليتش، هاميش واتسون"

وأضاع "أنجوس كيلكولي

وبذلك يتأهل العين الإماراتي إلى مواجهة الترجي التونسي في المباراة المقبلة، بعد الفوز على ولينجتون بركلات الجزاء الترجيحية.