مونتيلا يتهم جماهير فيورنتينا بالماسوشية!

في سياق مطالبته لهم بالاتحاد خلف الفريق رداً على إضرابهم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب فينشنزو مونتيلا مدرب فيورنتينا جماهير فريقه بالاتحاد مع اللاعبين، عقب الخسارة من ميلان بهدف نظيف.

وقال مونتيلا عقب المباراة لسكاي سبورتس:"ليس لدينا القوة الذهنية الكافية للعب 90 دقيقة، خصوصاً في هذا الوضع المشحون داخل المدينة، مع أول بادرة للصعوبة نذوب ونفقد كل العناصر التي نحتاجها للعب كرة القدم".

وأضاف:"الفريق كان مرتعداً، كما لو كان ينتظر أن يسجل الخصم، لقد فقدنا الثقة، الشوط الثاني كان أفضل بكثير، رأيت الثقة والتصميم والتركيز أعتقد أنه لا يوجد مصادفة في حدوث هذا التحسن بالزامن مع عودة الجماهير إلى المدرجات".

وأوضح:"أريد وحدة بين اللاعبين والجماهير، خصوصاً في هذا الوقت، وإلا فسنكون ماسوشيين ولن يكون هذا في مصلحة فيورنتينا".

وكانت الجماهير قد تركت المدرجات خلال الشوط الأول فيما يشبه الإضراب، في حين بقي من لم يغادر ملتزماً الصمت في الأغلب، قبل أن يعودوا في الشوط الثاني.

يذكر أنها الخسارة الخامسة على التوالي للفيولا، الذي سجل هدفاً واحداً في آخر 6 مباريات ولم يحقق أي فوز في آخر 12 جولة!