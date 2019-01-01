مونتيلا: ريبيري قد يبدأ مباراة نابولي

نجم البافاري السابق يبحث عن انطلاقته في الكالتشيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد فينشنزو مونتيلا مدرب فيورنتينا احتمالية مشاركة فرانك ريبيري نجم الفريق الجديد في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الإيطالي ضد نابولي.

وقال مونتيلا في مؤتمر صحفي:"أريده أن يكون معنا وأتمنى أن تسنح الفرصة ليلعب".

وأضاف:"لقد انضم لنا لأنه يريد البقاء في الصف الأول، لذلك يجب عليه أن يكون تنافسياً".

وأوضح:"هو يعمل على ذلك ولقد لاحظت الأمر بنفسي في الأيام الأولى للتدريبات، هو لا يتقاعس ويعرف أنه سيحصل على النتائج من خلال العمل الجاد".

وتابع:"أنا واثق من أنه سينقل تلك العقلية إلى بقية القائمة، ولكني أريد التركيز على المباراة. الأحلام عظيمة، ولكن يجب أن نضع أقدامنا على الأرض في الوقت الحالي".

يذكر أن ريبيري -36 عاماً- قد انضم لصفوف الفيولا في صفقة مجانية عقب نهاية رحلة استمرت 12 عاماً مع بايرن ميونيخ الألماني.