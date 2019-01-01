مونتشي يرفض الاستهانة بمواجهة فروسينوني

مونتشي المدير الرياضي لنادي روما يرفض التقليل من مواجهة فروسينوني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض المدير الرياضي لنادي روما مونتشي التقليل من حجم وأهمية مواجهة فروسينوني، مؤكدًا أنها تعد خطوة من أجل التقدم للأمام.

وسيحل روما ضيفًا ثقيلًا على فروسينوني مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإيطالي.

وستشهد المباراة مشاركة قائد روما دانييلي دي روسي رقم 200 وحول ذراعه شارة القيادة لذئاب العاصمة الإيطالية.

Oggi presenza numero 2⃣0⃣0⃣ per Daniele De Rossi da capitano al 1' dell'#ASRoma tra campionato e coppe! 💛©️❤️#FrosinoneRoma pic.twitter.com/eNRrPvkpgC

— AS Roma (@OfficialASRoma) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وقبل المباراة، قال مونتشي إن المواجهة أمام فروسينوني تعد صعبة نظرًا لأنها ستقام على أرضهم، ونظرًا لأن كل فريق في الدوري الإيطالي يسعى من أجل الفوز خاصة على ملعبه.

وأضاف: "الفوز على فروسينوني اليوم سيكون خطوة من أجل التقدم إلى الأمام في صراعنا على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن روما يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتضييق الخناق على ميلان في صراع المركز الرابع.