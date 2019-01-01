بالوتا يرد على مونتشي ويُحمله وحده مسؤولية فشل روما

يبدو أنها بداية حرب كلامية بين الرجلين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُفوت جيمس بالوتا رئيس روما فرصة الرد على المدير الرياضي السابق للنادي "مونتشي"، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن فشل الفريق هذا الموسم وإمكانية غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى للدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2014.

وكان مونتشي قد قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه في إشبيلية الذي عاد له بعد الانفصال عن روما أن سبب رحيله عن العاصمة الإيطالية كان الاختلاف في الأفكار بينه وبين ملاك النادي.

وقد أبدى بالوتا اندهاشه من هذا التصريح، مضيفًا "أريد أن أوضح نقطة مهمة جدًا، وهي أنني كنت واضحًا منذ البداية في الاتجاه الذي أريد السير به، ولهذا أنفقنا الكثير من المال لجلب مونتشي للنادي".

مونتشي يكشف سبب رحيله عن روما

"قلت منذ البداية أنني أريد مدرب وطاقم فني وطبي وكشافين وتدعيمات من المستوى الأول، لخلق منظومة كروية من المستوى الأولى في روما، ومنحت مونتشي كل الصلاحيات ليقوم بهذا".

"لقد منحته المسؤولية والسيطرة بنسبة 100% ليُعين المدرب الذي يُريده والجهاز الفني الذي يختاره وليُشرف على الكشافين ويضم من يريد من اللاعبين. وكما نرى الآن، الأداء والنتائج يؤكدان أن عمله لم ينجح".

أضاف الرئيس الغاضب "سألته منذ نوفمبر الماضي وحين كان موسمنا يسير من سيء إلى أسوأ عن الخطة البديلة التي يستعد لتطبيقها في حال تواصلت هذه النتائج السيئة وعدم قدرة المدرب على استخراج رد الفعل المناسب من اللاعبين. كانت له كل السلطة والمسؤولية عن كل شيء يخص كرة القدم في روما، لكنه لم يكن يمتلك خطة بديلة، قال لي أن خطته البديلة هي مجرد الاستمرار في الخطة الأساسية".

أتم "لذا، حين أقرأ وأسمع قوله بأنه رحل لاختلاف الأفكار بيني وبينه أسأل فقط .. دعوني أعرف من فضلكم بالتحديد ما الذي أراد مونتشي أن يفعله بشكل مختلف؟ لقد طلب مني أن أثق به وأن أدعه يُواصل في طريقه. منحناه السيطرة الكاملة والنتيجة أننا الآن نُعاني من إصابات لم نتعرض لها أبدًا في السابق ونحن في خطر أن نكون خارج الثلاثي الأول في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2014".

يُذكر أن روما يتواجد حاليًا في المركز الخامس من جدول ترتيب السيري آ، إذ يمتلك 47 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ميلان في المركز الرابع.