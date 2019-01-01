مونتشي: لا أمانع العودة إلى روما

مونتشي على موعد مع ديربي الأندلس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد مونتشي، المدير الرياضي لإشبيلية، للحديث عن تجربته في إيطاليا وأسباب عدم استمراره مع روما بعد رحيله الشهر الماضي.

ورحل مونتشي بعد أقل من عامين على بداية تجربته في العاصمة الإيطالية في ظل انتقادات عدة لبيعه عدد من نجوم الفريق.

وقال مونتشي مع "ديبورتس كواترو": "النتائج في روما لم تكن كما توقعت، لم أتوقع صراحة عودتي بهذه السرعة إلى إشبيلية".

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وأكمل: "أفضل الليالي كانت إقصاء برشلونة، الأسوأ كان الوداع على يد بورتو، افتقدت عائلتي كثيراً، ولكن لا أمانع العودة لروما يوماً ما".

وقارن مونتشي ديربي العاصمة الإيطالية بنظيره في الأندلس: "الأمر مختلف، ديربي سامبدوريا وجنوى أقرب لديربي إشبيلية، يُلعب في الشوارع والمتاجر، 11 لاعباً من كل جانب يمثلون الآلاف".

وختم: "نحن في إشبيلية نريد تطور كبير وثورة مهمة، أقنعوني بالعودة، أنا 80% مدير و20% مشجع، وهذا الأسبوع أشعر بروح المشجع أكثر من أي وقت".

ويشهد مساء يوم السبت ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس ضمن لقاءات الليجا الإسبانية.