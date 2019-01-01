مونتاري: نصارع للحفاظ على لقب الدوري

محمد مونتاري نجم الدحيل يؤكد أن الفريق سيصارع للحفاظ على لفب دوري نجوم قطر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اكد لاعب الفريق محمد مونتاري ان تركيز كل اللاعبين تحول الى الدوري بعد الخسارة الاخيرة امام الهلال السعودي .

وقال مونتاري في حديثه امام وسائل الاعلام في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم: عدنا اليوم الى التدريبات للتجهيز لمباراتنا امام ام صلال ودوما ما تكون استعداداتنا من اجل الفوز ويجب علينا ان نتناسى نتيجة مباراتنا امام الهلال السعودي في دوري ابطال اسيا والتركيز بصورة كاملة على مبارياتنا في الدوري والان نحن امام مواجهة قوية امام فريق جيد علينا ان نظهر امامه كل امكانياتنا ونحقق الفوز عليه.

وقال مونتاري: الغيابات التي تضرب الفريق لا تسبب لي ضغط وانا مع الفريق من اجل اداء المطلوب مني والدفاع عن الوان الفريق في المباريات التي اخوضها ومهمتي ان انفذ كل توجيهات الجهاز الفني وان نعمل معا من اجل تحقيق الفوز في كل المباريات التي نخوضها.

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وأضاف مونتاري نحن الان اغلقنا ملف دوري ابطال اسيا بصورة كاملة وتوجه تركيزنا نحو الدوري والمباراة الهامة التي تواجهنا امام أم صلال والتي نتمنى ان نخرج فيها بانتصار نسعد به جماهيرنا ونواصل عن طريقه صراعنا للحفاظ على لقب البطولة في خزينة النادي.