مونتاري: لو عاد بي الزمن سأختار قطر على حساب غانا بلا تردد

دافع الدولي محمد مونتاري، عن اختياره للمنتخب القطري على حساب بلده الأصلي غانا لتمثيله، متحدثًا عن طموحاته مع العنابي خلال منافسات كأس العالم 2022.

مونتاري ولد في مدينة كوماسي الغانية، وانتقل إلى قطر عندما كان طفلًا، وحصل على الجنسية ومن ثم لعب رفقة العنابي.

ماذا قال مونتاري عن اختياره لمنتخب قطر؟

محمد مونتاري قال خلال تصريحات لموقع "3 نيوز" الغاني: "سأختار قطر إذا سُنحت لي الفرصة للاختيار من جديد، سأختار قطر كل يوم بسبب ما فعلوه من أجلي، وما يفعلونه من أجل أهلي".

مهاجم الدحيل تابع: "أعلم جيدًا أنني اتخذت القرار الصحيح، ولذلك إذا طلب مني القيام بهذا الأمر مرة أخرى، سأختار قطر على غانا، وهذا لا يعني أنني أقول شيء سيء عن بلدي الحبيب غانا".

وواصل: "لن أختار قطر بدافع المال، وكان بإمكاني اللعب مع غانا وأكسب الكثير من المال أيضًا، أنا ألعب كرة القدم أولًا لأنني أحبها، وأريد رعاية للأشخاص الذين نريد الاعتناء بهم".

ما هي طموحات مونتاري مع قطر في كأس العالم 2022؟

وقال مهاجم منتخب قطر: "أعرف أن العديد من الدول والفرق ترى أن قطر ليست دولة كرة قدم، ولكننا سننتهز الفرصة وننظر الآن إلى مجموعتنا".

مونتاري واصل: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا من أجل الذهاب إلى الدور الثاني بكأس العالم قطر 2022، وجميع اللاعبين معًا منذ سنوات، ويعرفون بعضهم البعض، ونحن كعائلة هذا هو سبب أنني أقول بأننا لدينا فرصة رائعة".

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى بكأس العالم، والتي تضم منتخبات السنغال والإكوادور وهولندا، وهدف العنابي هو الوصول إلى دور الـ16 على أقل تقدير.

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