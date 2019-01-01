موناكو يقترب من ضم جواو ماريو

موناكو يهزم بنفيكا وسبورتينج لشبونة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب موناكو الفرنسي من التعاقد مع البرتغالي جواو ماريو لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو المختص بأخبار الانتقالات الإيطالية، فإن النيراتزوري يسعى للحصول على 18 مليون يورو مقابل الخلي عن البرتغالي الدولي.

وكان ماريو قريباً من العودة للديار عبر أي من بوابتي بنفيكا وسبورتينج لشبونة، إلا أن موناكو هو الوحيد الذي وصل لتلك المرحلة المتقدمة في المفاوضات حتى الآن.

ومن المرجح أن يتم التعاقد على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء في نهاية الموسم حال خوض ماريو لعدد معين من المباريات.

أيضاً سيدفع موناكو راتب اللاعب المقدر بـ3 مليون يورو كاملاً خلال موسم الإعارة.