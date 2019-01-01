موناكو يفاضل بين كتيبة مدربين إسبان لخلافة جارديم

الإقالة الثانية في غضون عام وأشهر قليلة

ترددت أنباء في العديد من الصحف الفرنسية، عن اقتراب إدارة موناكو من إعلان بيان طرد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "نايس ماتين" اليومية، فإن الإدارة قررت بالفعل التخلص من المدرب، وذلك للمرة الثانية في غضون عام تقريبًا.

وسبق لنادي الإمارة المنفصلة عن فرنسا، أن أقال مدربه البرتغالي في أكتوبر 2018، لتراجع النتائج والأداء، قبل أن يعيده النادي مرة أخرى، بعد تجربة تيري هنري غير الموفقة.

وقالت الصحيفة، إن الإدارة كانت تخطط لإقالته قبل عطلة عيد الميلاد، إلا أن انتصاره العريض على ليل بخماسية مقابل هدف في إياب دور الـ16 لكأس الرابطة، جعل النادي يؤجل القرار.

ووفقًا لنفس المصدر، فقد يستفيق جارديم على كابوس إقالته صباح الأحد، قبل أن يحصل على فرصته الأخيرة في مباراة الرابع من يناير ضد ريميس في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن أيام جارديم في "لويس الثاني" باتت معدودة، ما يعني أن قرار الإقالة تم اتخاذه بالفعل، لكن لا يتبقى سوى الاستقرار على خليفة المدرب البرتغالي.

وختمت الصحيفة بالتأكيد أن موناكو يفاضل الآن بين كتيبة من المدربين الإسبان لخلافة جارهم البرتغالي، أبرزهم مدرب آرسنال السابق أوناي إيمري، لخبرته مع الدوري الفرنسي منذ تجربته مع باريس سان جيرمان، بالإضافة لمدرب إسبانيا المؤقت السابق روبرت مورينو وآخرون مثل مارسيلينو وكيكي سيتيان –نقلا عن RMC-.