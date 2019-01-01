موناكو يطارد لاعب آخر من تشيلسي بعد الظفر بفابريجاس

نجم آخر من تشيلسي على رادار موناكو قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي موناكو يرغب في التعاقد مع مهاجم تشيلسي ميتشي باتشواي الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة لفالنسيا، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان موناكو قد أبرم اتفاقًا مع تشيلسي منذ أيام لشراء اللاعب الإسباني سيسك فابريجاس.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فإن اللاعب البلجيكي باتشواي، يتواجد على رادار فريق موناكو، الذي يدربه النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري.

وكان هنري قد تعامل مع باتشواي عن قرب عندما عمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا.

ويلعب باتشواي البالغ من العمر 25 عامًا هذا الموسم مع فريق فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان النجم البلجيكي قد لعب الموسم الماضي لصالح فريق بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة أيضًا.

يذكر أن باتشواي كان قد سبق له اللعب في الدوري الفرنسي، بقميص فريق مارسيليا.