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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

موناكو يسقط بثلاثية أمام ليون ويواصل تحقيق الأرقام الكارثية

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موناكو يتلقى هزيمة جديدة في الدوري الفرنسي بالسقوط بثلاثية أمام أولمبيك ليون

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

سقط فريق موناكو بهزيمة جديدة في الدوري الفرنسي هذه المرة أمام مضيفه أولمبيك ليون، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب غروباما، في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الفرنسي.

افتتح اللاعب حسام عوار أهداف المباراة مبكرًا لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من عُمر المباراة، وذلك قبل أن يضيف نبيل فقير الهدف الثاني في الدقيقة 34.

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في الشوط الثاني وفي الدقيقة 59 أحرز اللاعب فيرلاند ميندي الهدف الثالث لأولمبيك ليون لتنتهي المباراة بخسارة جديدة لكتيبة المدرب تييري هنري بثلاثية.

ويعتبر موناكو هو أكثر الفرق التي استقبلت أهدافًا في شباكها من الدوريات الخمس الكبرى في مختلف المسابقات حتى الآن "45 هدفًا".

بعد الهزيمة أمام ليون تجمد رصيد موناكو عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي، بينما ارتفع رصيد ليون عند 31 نقطة بالمركز الثالث.

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